Quanto costa una rete VPN? Cerchiamo di capirlo insieme in questo nuovo tutorial che siamo sicuri tornerà utile a molti di voi. Pronti cari lettori di Telefononews?

Rete VPN: quanto costa al mese?

A quanto ammonta dunque il prezzo mensile da spendere per quanto riguarda una rete VPN? In linea di massima salvo casi eccezionali una VPN in Italia ha un costo di 10 euro mensili se parliamo ovviamente del piano mensile. In ogni circostanza, i costi variano in base al piano che si sceglie e al servizio in generale che viene proposto. Il prezzo medio tuttavia è di 3 euro al mese per un abbonamento di 24 mesi.

E voi utilizzate una VPN? Se si quale servizio? Fateci sapere la vostra esperienza lasciando un messaggio qui sotto. Per qualsiasi dubbio inoltre scriveteci qui sotto.

