Come cambiare i DNS in Windows 11? E’ questo che si chiedono ad oggi moltissime persone sparse in tutto il mondo. Se anche voi state cercando da tempo di capire come agire oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire infatti vi spiegheremo noi passo dopo passo come si fa. Pronti a capirne di più?

Windows 11: come cambiare i DNS

Cambiare i DNS sul sistema operativo Windows 11 è un gioco da ragazzi per tutti. La procedura è talmente semplice che può essere seguita anche dai meno esperti di tecnologia dunque niente allarmismi inutili. Detto questo non ci resta che iniziare.

Il primo passo è quello di aprire le impostazioni di Windows 11 – tap destro del mouse sul menu’ start – impostazioni o eventualmente Win+I -, premere successivamente sulla voce Internet e Rete nell’apposita sezione posta sulla sinistra e tappare su Wi-fi. A questo punto bisogna entrare nella sezione che prende il nome di proprietà hardware. Premere su Modifica vicino alla dicitura assegnazione server DNS e impostare quelli desiderati.

Come avete constatato impostare DNS su Windows 11 è facile. Se avete dubbi o domande non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

