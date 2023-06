Come cambiare i DNS in iOS seguendo dei facili e veloci passaggi. Se anche voi da settimane o addirittura mesi state cercando di capire come fare vi consigliamo vivamente di leggere la nostra guida che vi aiuterà a riuscirci. Pronti a scoprirne di più? Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcuno step.

iOS: come cambiare i DNS

Cambiare i DNS in IOS è facile e immediato per tutti. Vediamo dunque come fare: il primo passo consiste nell’aprire le impostazioni di iOS e selezionare di seguito la dicitura WI-FI per poi passare a trovare la rete dove sei connesso. Fate un tap sulla i che rimane a destra e scorrete fino alla riga DNS. Arrivati a questo punto scrivete in maniera corretta l’indirizzo DNS che preferite – consigliamo i seguenti sicuramente i più performanti e affidabili:8.8.8.8 oppure 208.67.222.222 -.

La guida termina qui. Se qualche passaggio non vi è chiaro o avete domande non esitate a scriverci qui sotto.

