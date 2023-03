Come cambiare i DNS su PS5? E’ questo che da settimane si stanno domandando tutti coloro che hanno provveduto ad acquistare la nuova console di casa Sony. Se anche voi volete scoprire tutto questo vi consigliamo vivamente di leggere quanto fra poco riporteremo a seguire. Pronti?

PS5: come modificare i DNS

Contrariamente a quanti pensano modificare i DNS su PS5 è un gioco da ragazzi. La procedura è facilissima e può essere eseguita tranquillamente anche da chi di tecnologia è poco esperto. Andiamo dunque a vedere il tutto.

Il primo passo da seguire consiste nel fare accesso alle impostazioni della PS5. Successivamente bisogna entrare nelle impostazioni di rete e seguito per l’appunto selezionare la voce rete. Proseguendo fare un tap su configura connessione Internet e optare per la connessione Internet che state usando, dunque andate sulla dicitura impostazioni avanzate. Infine non resta che selezionare impostazioni DNS e tappare su manuale.

Come visto il procedimento da seguire è molto facile e immediato. Per qualunque problema o domanda non esitate a comunicarcelo qui sotto.

