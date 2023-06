Una delle domande che più circolano sul web ma soprattutto sui social è la seguente: Come cambiare DNS su Google Chrome per Android. Se anche voi volete scoprire una volta per tutte come fare vi consigliamo assolutamente di fermarvi, rilassarvi e continuare la lettura di questo post cosi da non perdervi alcuno step. Pronti ad iniziare?

DNS: come cambiarli su Chrome per sistema operativo Android

Contrariamente a quanti pensano il procedimento da seguire è facile e immediato dunque nessun attacco di panico inutile. Il primo step consiste nell’aprire Google Chrome e successivamente tappare in alto sulla destra sui 3 punti posti verticalmente.

Arrivati a questo punto nel menu’ che compare in automatico tappare su Impostazioni. Scorrete fino a trovare la dicitura privacy e sicurezza e tappate su usa DNS sicuro. Abilitate usa DNS sicuro e abilitate la voce scegli un altro fornitore. Facile vero?

