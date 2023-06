Come aprire porte uTorrent con Vodafone Station? E’ davvero difficile come si dice seguire questa procedura? Ovviamente la risposta è no e ora vi spiegheremo noi passo per passo come fare. Pronti dunque ad iniziare lettori di Telefononews?

Vodafone Station: come aprire le porte uTorrent

Aprire le porte uTorrent con Vodafone Station è facile e immediato. Scopriamo quindi come agire in tutta serenità.

Il primo passo consiste nel fare accesso al pannello di controllo della nuova Vodafone Station che potete – se ancora non lo sapete – trovare all’indirizzo vodafone.station cercandolo logicamente dal browser che siete abituati ad utilizzare. Proseguendo arriverete man mano alla dicitura Gestione porte. Non vi rimane che selezionarla dalla barra a sinistra e di seguito tappare su associazione porte.

Come visto aprire le porte uTorrent su Vodafone Station è facilissimo. Qualora abbiate domande o problemi siamo a vostra disposizione per aiutarvi.

Consigliamo di leggere anche il seguente tutorial: Come aggiornare PS4 senza internet?