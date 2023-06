Come disdire l’abbonamento a NOW TV? Qual’è la procedura da seguire? Cerchiamo di analizzare il tutto insieme cosi da farvi capire una volta per tutte come si fa. Il consiglio che vi diamo in questi casi cosi da non perdervi alcun passaggio è quello di prendervi almeno 15 minuti di tempo libero. Detto questo non ci rimane che iniziare con la guida che siamo certi tornerà utile a tanti di voi.

Now TV: come disdire l’abbonamento

Sappiate che se realmente siete interessati a fare disdetta per procedere serve fare accesso alla propria area personale di Now TV, e successivamente dopo aver tappato su My account – posto in alto a destra – tappare sulla voce la mia offerta.

Arrivati a questo punto troverete i ticket attivi in quel preciso momento. Basta optare per quello che si ha intenzione di disabilitare e tappare su Gestisci pass e da li disattiva pass e il gioco è fatto. Molto semplice vero? La procedura è adatta anche a chi di tecnologia è poco esperto.

Per qualunque domanda o dubbio siamo qui.

