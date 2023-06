Come cambiare password scaduta SPID Aruba? Cerchiamo di capirlo insieme in questa nuovo tutorial che siamo sicuri vi tornerà molto utile. Pronti lettori di Telefononews?

Come cambiare password scaduta SPID Aruba?

Prima che vi spaventiate per nessuna valida motivazione è doveroso evidenziare che il procedimento da seguire è facilissimo e immediato adatto anche al meno esperto di tecnologia. Fatta tale premessa il primo step da mettere in atto consiste nel collegarvi alla pagina che prende il nome di selfcarespid.aruba usando una connessione Internet sicura cosi da non avere alcun problema.

A questo punto non dovete far altro che inserire in maniera corretta il vostro nome utente digitando di seguito la password scaduta utilizzata fino a quel momento nell’apposito campo e tappando su accedi. Arrivati a questo punto verrete in automatico rimandati alla pagina chiamata modifica password” che vi domanderà di crearne una nuova.

Per qualunque problema siamo qui a vostra disposizione. Lasciateci un messaggio qui sotto cosi da essere risposti il prima possibile.

Consigliamo la lettura anche del seguente post: Come creare una PEC Aruba Gratis?