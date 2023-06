Come recuperare le chat di WhatsApp su nuovo telefono? Sappiate che contrariamente a quanti pensano la procedura da mettere in atto è molto semplice e immediata. Detto questo nelle prossime righe vi spiegheremo noi il tutto cosi che possiate capirlo una volta per tutte. Pronti ad iniziare?

Come recuperare le chat di WhatsApp su nuovo telefono

Come già accennato poco sopra la procedura da seguire è molto facile. Il primo passo consiste nel procedere all’installazione di Whatsapp sul vostro nuovo dispositivo Android e successivamente fare accesso all’applicazione inserendo in maniera corretta il vostro numero di telefono.

Proseguendo vi basta premere sulla voce ripristina quando l’applicazione Whatsapp vi domanderà di ripristinare il backup che trova salvato in memoria. Facile vero?

Logicamente per qualunque problema o dubbio siamo qui.

