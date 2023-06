Come ripristinare i dati della console PS5 da un’unità USB? E’ questo che oggi vi proporremo. Una guida che siamo certi prima o poi tornerà utile a tanti di voi. Se volete saperne di più vi consigliamo di seguire con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto.

PS5: come ripristinare i dati della console da un’unità USB

Il procedimento da seguire è facile e immediato anche per chi nel mondo tecnologico si intende poco dunque niente allarmismi inutili. Detto questo, il primo passo che dovete mettere in atto consiste nel collegare l’unità USB alla console PS5 di casa Sony. Proseguendo selezionate impostazioni – sistema. A questo punto optate per la voce software di sistema, backup e ripristino e ripristina PS5. Selezionate i dati che volete realmente ripristinare e optate per ripristina – SI.

Come constatato da voi stesso la procedura da seguire è facile. Se avete dubbi o domande siamo qui a vostra completa disposizione.

Consigliamo anche: Cosa succede se non si pulisce la PS5?