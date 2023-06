Una delle tante domande che ad oggi si sentono in circolazione è la seguente: cosa succede se non si pulisce la PS5? Cerchiamo una volta per tutte di fare chiarezza su questo delicato argomento. Pronti?

PS5: cosa accade se non si pulisce?

Come sicuramente gran parte di voi ben saprà la polvere è un problema a dir poco inevitabile per tutti i dispositivi e l’accumulo può portare con il tempo ad avere un elevato surriscaldamento delle varie componenti interne. Nel peggior dei casi, addirittura si potrebbe arrivare a causare un guasto generale dell’hardware. Se anche voi da anni vi affidate a quel detto prevenire è meglio di curare, dovreste armarvi di pazienza e di tanto in tanto pulire la vostra console.

Come evitare che la polvere entri nella PS5?

Il consiglio è quello di non coprirla con un panno o qualcosa di simile. Evitare assolutamente l’accumulo sulle prese d’aria. Usare uno strumento adatto per la pulizia, ad esempio le piccole aspirapolveri, per eliminare a tutti gli effetti l’accumulo di polvere.

E voi come e ogni quanto pulite la vostra play?

