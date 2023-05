Da poco avete acquistato la nuova console di casa Sony ma non sapete come condividere l’account su PS5? Nessun problema cari lettori di Telefononews oggi vi spiegheremo noi come si fa. Pronti a scoprirne di più?

PS5: come condividere l’account

Iniziamo con il sottolineare che condividere l’account su PS5 è facile e immediato. Detto questo vediamo insieme come fare step per step. Il primo passaggio consiste nel virare la propria attenzione nel menu’ impostazioni, successivamente selezionare utenti e account, scendere sulla dicitura altro e, in conclusione, optare per la voce condivisione console e riproduzione offline. Semplice vero?

Per qualunque dubbio non esitate a comunicarcelo qui sotto.

Consigliamo anche di leggere il seguente articolo: Come pulire la PS5 senza smontarla?