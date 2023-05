Come pulire la PS5 senza smontarla? Se da poco avete acquistato la nuova console di casa Sony e vi state anche voi ponendo questa domanda oggi siete capitati nel sito giusto. Il consiglio che vi diamo cosi da non perdervi alcun passaggio è quello di prendervi 10 minuti di tempo libero in modo da leggere il tutto con attenzione e senza alcuna distrazione.

PS5: come pulire la console senza smontarla

E’ possibile pulire la nuova console di Sony senza doverla necessariamente smontarla? La risposta è si e ora vedremo come si fa.

Se siete seriamente interessati di pulire dentro la vostra PS5 non dovete far altro che togliere i pannelli di lato della console, facendo una leggera pressione ai bordi di essi, per poi in un secondo momento tirare con la massima delicatezza verso su, questo senza dover per forza svitare una vite. Lo sapevate?

