Oggi vedremo passo per passo come ripristinare i dati della console PS4. Se anche voi siete fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo di prendervi 20 minuti di tempo libero cosi da non perdervi nessun passaggio. Pronti ad iniziare lettori di Telefononews?

PS4: come ripristinare i dati della console Sony

Iniziamo con il sottolineare che resettare i dati della PS4 di casa Sony è facilissimo dunque non allarmatevi inutilmente.

Il primo passo da seguire consiste nell’andare in impostazioni, sistema e successivamente tappare sulla dicitura Backup e ripristino. A questo punto inserite l’unità USB che contiene il backup nella console di Sony. Optate per la voce ripristina PS4 e scegliete il file di backup che volete ripristinare. Selezionate si per ripristinare e il gioco è fatto.

Ovviamente prima di salutarci se qualcosa non vi è chiaro o avete domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione. Contattateci lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche il seguente articolo: Cosa succede se si cambia nome sulla PS4?