Quanti account possono vedere con NOW TV? E’ questo che ad oggi si chiedono tantissime persone. Se volete saperne di più anche voi vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti di tempo libero cosi da continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti cari lettori?

Now TV: quanti account si possono vedere?

Il servizio di cui vi stiamo parlando consente al costo di un abbonamento la possibilità di vedere contemporaneamente su 2 dispositivi ed è anche possibile procedere al collegamento fino a 4 dispositivi compatibili, quali tablet, smart TV, PC, Google Chromecast, smartphone, Vodafone TV, console e Tim Box.

Come parlare con un operatore di Now TV?

Qualora non vi fosse ancora chiaro su quanti dispositivi e quali si può vedere Now TV è doveroso sapere che il servizio offre un’assistenza clienti impeccabile. Per questo motivo per qualunque tipo di problema vi consigliamo di chiamare un operatore attraverso il vostro smartphone, facendo riferimento al seguente numero di telefono: 02 30801.

Conclusioni

Abbiamo visto passo per passo quanti account possono vedere con NOW TV e come parlare con un operatore in caso di problemi. Se avete qualche domanda da fare o dubbio non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio proprio qui sotto.

