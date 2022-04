Come effettuare la disdetta NOW TV in automatico? E’ difficile? Ora in questa nuova guida vediamo insieme come fare.

Per disdire il tutto serve collegarsi prima di tutto al sito del servizio entro 24 ore dalla scadenza del rinnovo o periodo di prova.

Proseguendo accedere al profilo personale inserendo correttamente username e password per il servizio. Da qui disattivare il rinnovo automatico e il gioco è fatto.