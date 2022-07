Come aggiornare PS4 senza internet? Il tutto è molto semplice e immediato e ora vi spiegheremo noi come fare.

Se la vostra console Ps4 non è in alcun modo connessa a Internet, si può ugualmente fare il tutto agendo in maniera manuale. Per aggiornare, serve scaricare l’update, poi successivamente salvare il file in una qualsiasi periferica di archiviazione, come una chiave USB.

