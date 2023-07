Come attivare una pec con tim? Se anche voi siete interessati all’argomento oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare seguendo dei facili e veloci passaggi. Pronti cari lettori di Telefononews?

Pec con TIM: ecco come attivarla

Attivare una pec con TIM è semplice e immediato. I passi da seguire sono talmente facili che possono essere svolti senza problemi anche dai meno esperti di tecnologia. Pronti dunque ad iniziare?

Entrando nello specifico, TIM PEC va ad attivarsi via Internet sul sito ufficiale di TIM con pochi tap, oppure presso qualunque negozio TIM o attraverso il classico numero di telefono 119. Per domandare il tutto serve tassativamente aver fatto la registrazione a MY TIM – dunque essere in possesso delle credenziali My TIM – ed avere un’utenza mobile TIM consumer ricaricabile.

Tutto molto facile e immediato. Se avete dubbi siamo qui.

Consigliamo anche il seguente post: Come collegare TIMVISION alla TV senza decoder?