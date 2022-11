Come collegare TIMVISION alla TV senza decoder? La procedura da seguire è difficile oppure può essere eseguita anche dai meno esperti di tecnologia? La risposta è che gli step sono facilissimi per chiunque e ora nelle prossime righe vi spiegheremo noi come svolgere il tutto. Pronti a scoprirne di più?

TimVision: come collegare il servizio alla TV senza decoder

Diversamente a quanti pensano collegare TIMVISION alla televisione senza decoder è facilissimo e immediato. La soluzione più banale di tutte per collegare il tutto alla TV è quella di fare affidamento all’apposita applicazione del servizio su smart TV, effettuando il download attraverso lo store virtuale che si trova nelle televisioni di ultima generazione.

Quali TV supportano TIMVISION?

Altra domanda alla quale è doveroso rispondere è la seguente: quali televisioni supportano TIMVISION? Quest’ultimo ad oggi risulta essere disponibile su SMART TV LG con piattaforma WEBOS, smart TV con sistema operativo Android e TV Smart Samsung modelli 2014 a salire. Se la televisione rientra in questo elenco, gli utenti non dovranno far altro che trovare l’app del servizio dentro le app presenti nello store della propria TV.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi problema non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto.