Come si invia una foto a tempo su Telegram? Se volete scoprire anche voi come si fa oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi step per step come si fa. Pronti lettori di Telefononews a saperne di più?

Telegram: come si invia una foto a tempo

Iniziamo con il sottolineare che inviare una foto a tempo su Telegram è facilissimo e immediato. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può in tutta tranquillità essere eseguita anche da chi di tecnologia è poco esperto. Detto questo, per chi utilizza un device con a bordo il sistema operativo Android, facendo un clic sull’icona della graffetta andrà ad aprirsi in automatico la galleria multimediale dal quale selezionare le immagini o filmati da inviare. Selezionando il contenuto di vostro gradimento, nella barra in giù compare l’icona di un timer e facendo un conseguente clic sopra si potrà a proprio piacimento impostare il timer per autodistruggere la foto. Semplice vero?

Come mandare foto a tempo su Telegram con iPhone?

Mandare una foto a tempo su Telegram con iPhone è pressoché uguale alla procedura per dispositivi Android. Vediamo come fare:

Il primo step consiste ovviamente nell’aprire Telegram; A questo punto selezionate a chi mandare l’immagine a tempo; Ora tenete premuto il pulsante di invio e selezionate la voce invia con un timer; Infine non vi rimane altro che impostare il timer di autodistruzione e il gioco è fatto.

Conclusioni

Abbiamo visto come inviare una foto a tempo su Telegram su Android e iPhone. Se avete domande o problemi contattateci lasciando un messaggio qui sotto.

