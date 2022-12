Quanto paga TikTok per 1 milione di follower? A quanto ammontano i costi? Si guadagna davvero bene usufruendo di questa piattaforma sempre più in crescita nei ragazzi ma anche adulti? Cerchiamo di scoprirne di più. Se veramente vi interessa l’argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura.

TikTok: quanto paga la piattaforma per 1 milione di fan?

Un filmato che riesce ad ottenere complessivamente 1 milione di visite può riuscire a far guadagnare fino anche a 40.000 euro al profilo che l’ha postato. Dunque alla domanda quanto paga TikTok per 1 milione di visite? La risposta è più o meno 40 euro, ma ci si può far pagare di più facendo affidamento a filmati sponsorizzati da brand fortemente interessati alla vostra nicchia.

Quanti follower bisogna avere per essere pagati su TikTok?

Per riuscire ad iniziare a percepire qualche spicciolo con TikTok serve tassativamente avere in totale almeno 10.000 fan e 10.000 visite video nell’ultimo mese oltre che soddisfare a 360 gradi il requisito di avere 18 anni.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi dubbio scriveteci. Voi ad oggi quanto avete guadagnato con TikTok? Fatecelo sapere qui sotto.

