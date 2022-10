Come mettere la musica in un video TikTok? Se da poco siete entrati nel fantastico mondo di TikTok e non sapete minimamente come si mette un audio in un filmato non allarmatevi cari lettori. Nella guida di oggi vi spiegheremo noi come fare. Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ del vostro tempo libero e proseguire nella lettura.

TikTok: come mettere un audio in un video

Senza troppi giri di parole evidenziamo fin da subito che mettere una musica in un filmato TikTok è veramente facile. Il tutto può essere messo in atto anche da chi nel campo tecnologico è poco esperto. Andiamo quindi al dunque:

Potete aggiungere qualunque tipo di musica al vostro nuovo filmato toccando semplicemente il titolo del brano o musica nell’angolo in basso sulla destra dei filmati registrati dalle altre persone. Una volta tappato sulla musica di vostro gradimento potrete tranquillamente registrare il filmato che volete.

Perché non posso usare le canzoni su TikTok?

Il più delle volte secondo quale account si utilizza con TikTok – Pro, Business ecc.. – non è possibile utilizzare specifici brani per via di mancata autorizzazione. Se manca quest’ultima da parte dei titolati dei diritti d’autore di quel preciso audio, tale artista non può in alcun modo inserire alcun tipo di traccia nella distribuzione digitale di TikTok perché si andrebbe incontro ad una violazione.

Per qualsiasi problema o domanda siamo qui a vostra completa disposizione.

Consigliamo anche di leggere la seguente guida: Come si fa ad aumentare i follower su TikTok?