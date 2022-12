Come si invia la Posizione con WhatsApp? E’ veramente cosi complicato come si dice? Se anche voi volete seriamente saperne di più su questo argomento oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. A seguire vi spiegheremo noi come fare. Pronti lettori di Telefononews?

Whatsapp: come si invia la posizione

Inviare la posizione con Whatsapp è una procedura facilissima per chiunque. Ci troviamo di fronte a dei passaggi facile e intuitivi anche per coloro che di tecnologia sono poco esperti. Detto questo, per fare il tutto prima di tutto serve aprire una conversazione qualunque o una chat di gruppo. Successivamente bisogna fare un tap sulla voce allega, posizione e posizione in tempo reale. Da qui selezionare per quanto tempo si desidera condividere la propria posizione in live. La condivisione verrà bloccata una volta passato il tempo scelto.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso mandare la posizione con Whatsapp è molto facile. Logicamente se non vi è chiaro qualche passaggio o avete domande contattateci subito lasciando un messaggio qui sotto cosi da essere aiutati il prima possibile.

