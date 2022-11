Come si fa ad eliminare un contatto da WhatsApp? State anche voi cercando di capire come agire ma da diversi giorni non ne state capendo niente? Nessun problema cari lettori di Telefononews nelle prossime righe vi spiegheremo noi il tutto passo per passo. Il consiglio che vi diamo cosi da non perdervi nessuno step è quello di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con attenzione quanto ora riporteremo qui sotto.

Whatsapp: come eliminare un contatto dall’app

Eliminare un contatto da Whatsapp richiede pochi e veloci step che possono in tutta tranquillità essere eseguiti anche da chi di tecnologia è poco esperto. Detto questo, procediamo:

Il primo passo consiste nell’aprire l’applicazione Whatsapp e andare alla scheda conversazioni; Tappare a questo nuovo nuova chat e cercare o selezionare il contatto che si vorrebbe definitivamente eliminare; A questo punto tappare il nome del contatto posto in alto; Infine toccare altre opzioni, visualizza nella rubrica, altre opzioni e elimina.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso procedere alla rimozione di un contatto su Whatsapp è facilissimo. Logicamente qualora non vi sia chiaro qualche passaggio o abbiate domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione per darvi una mano.

