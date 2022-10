Come leggere lo stato Whatsapp senza essere visti? E’ questo che si chiedono ad oggi moltissime persone. Se anche voi state cercando risposta da tempo a tutto questo siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare. Pronti cari lettori a saperne di più?

Whatsapp: come leggere lo stato senza essere visti

Per diventare a tutti gli effetti invisibile sull’app Whatsapp, dovete fare accesso all’applicazione stesso, ed entrare successivamente nelle impostazioni. Proseguendo da qui tappare sulla voce account e in conclusione su Privacy: ora dovrete fare un altro tap sulla dicitura disattiva la conferma di lettura. Agendo in questa maniera potrete da questo momento in poi guardare tutti gli stati di Whatsapp senza essere visti da nessuno. Semplice vero?

Conclusioni

Abbiamo visto step per step come leggere lo stato di Whatsapp senza essere visti. Ovviamente se avete qualche domanda o dubbio in merito all’argomento non esitate a contattarci cosi da potervi dare una mano il prima possibile. Siamo certi tuttavia che tutto sia chiaro anche perché i passaggi da seguire sono talmente facili che anche uno poco esperto di tecnologica può seguirli senza troppi problemi.

