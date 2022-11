Come aumentare FPS Xbox Series X? Se state cercando di capirlo anche voi da diverso tempo oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi step per step come si aumentano FPS sulla nuova console di Microsoft. Pronti cari lettori a scoprirne di più? Vi consigliamo di bloccare tutte le vostre attività e concedervi un po’ di tempo libero in modo da non perdervi alcun passaggio.

Xbox Series X: come aumentare FPS

Contrariamente a quanti pensano aumentare FPS sulla console di nuova generazione targata Microsoft è facile e immediato. Il tutto può essere eseguito in tutta tranquillità anche da chi nel mondo tecnologico ha poca esperienza. Detto questo, bisogna attivare l’aumento della frequenza dei fotogrammi nelle impostazioni di compatibilità per il videogames, ovvero:

In i miei giochi e app trova il gioco di proprio interesse;

Proseguendo vira l’attenzione su menu, gestisci gioco e componenti aggiuntivi – opzioni di compatibilità;

A questo punto non rimane altro che attivare l’aumento della frequenza dei fotogrammi e il gioco è fatto. Facile vero?

Conclusioni

Abbiamo visto dei pochi e semplici passaggi che vi consentono in men che si dica di aumentare FPS su Xbox Series X. Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto.

