Come cancellare cache Xbox Series S? Il tutto è molto semplice e ora vedremo come fare.

Il primo passo consiste nel virare la vostra attenzione nelle impostazioni seguendo il percorso a seguire: impostazioni di sistema – area di memorizzazione – opzioni periferica. Fatto ciò non dovete far altro che optare per la voce libera cache di sistema premendo il tasto Y sul proprio joypad.

Per qualsiasi problema scriveteci.