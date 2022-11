Come pagare con Postepay Evolution dal cellulare? Con la tecnologia che ultimamente ha fatto passi da gigante tantissime persone si stanno chiedendo come sia possibile effettuare pagamenti con Postepay Evolution dal proprio smartphone. Se anche voi siete curiosi di scoprire come fare oggi siete capitati nel sito giusto. Fra poco nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti lettori a saperne di più su questo delicato argomento?

Postepay Evolution: come pagare dal proprio smartphone

Contrariamente a quanti pensano pagare con Postepay Evolution dal proprio cellulare è un gioco da ragazzi. La procedura intera può essere eseguita senza problemi anche da chi di tecnologica è poco pratico.

Con la carta di Poste Italiane potete in tutta tranquillità attivare il servizio che prende il nome di Google Pay in App Postepay per poter pagare senza problemi in contactless o via Internet usando semplicemente il proprio smartphone con sistema operativo Android: vi basterà solo avvicinare in maniera corretta il telefono al POS del negozio con display accesso o eventualmente procedere al pagamento in tutte le app che accettano Google Pay.

Conclusioni

Come visto pagare con Postepay Evolution dal cellulare è facile e immediato. Se avete dubbi lasciateci un messaggio qui sotto.

