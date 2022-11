Come abilitare la Postepay per acquisti online? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Ci troviamo davanti ad un argomento molto delicato sia per questioni di sicurezza che privacy. Dunque se anche voi siete fortemente interessati a saperne di più vi consigliamo di continuare a leggere quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Telefononews?

Postepay: come abilitare la carta per acquisti online

Spesso e volentieri le carte Postepay non vengono fornite al cliente con attiva la possibilità di pagare via web. Questo succede puramente per questioni di sicurezza. Mettete in conto di perdere la carta? Se qualcuno la trova con tanto di dati può finire tutto il denaro all’interno acquistando tramite Internet. Bloccando il tutto invece non sarà possibile…

Detto questo, se comunque volete ugualmente attivare la carta Postepay per acquistare online gli step da seguire sono facilissimi, ovvero:

Per abilitare la Postepay per acquisti via Internet da computer, dovete tassativamente fare accesso al vostro account sul sito di Poste, virare l’attenzione nelle impostazioni della propria carta e attivare gli acquisti per le categorie che più rispecchiano i vostri interessi. Tutto molto facile vero?

Conclusioni

Qualora non vi sia chiaro alcun passaggio o volete delucidazioni in merito a qualcosa siamo qui a vostra disposizione.

