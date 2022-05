Come si attiva la Postepay Evolution online? Se siete registrati sul sito ufficiale di Poste Italiane e in precedenza avete attivato il vostro personale numero di telefono al servizio di sicurezza internet, potete senza alcun problema procedere al rinnovo e attivazione della vostra carta direttamente via web nella vostra area riservata.

Sullo stesso sito delle Poste gli step da seguire sono riportati nel dettaglio cosi che tutti possano concludere l’operazione con successo senza aver problemi.

Per qualunque dubbio siamo qui a vostra disposizione.

Da leggere anche: Disattivare segreteria postemobile