Disattivare segreteria postemobile come fare? Gli step da seguire sono semplicissimi. Per disattivare il servizio in questione serve fare affidamento al proprio smartphone puntando al tastierino numerico. Da qui serve inserire il comando ##002# e premere successivamente il pulsante Invio.

Per disabilitare definitivamente la segreteria quando il telefono risulta spento oppure non raggiungibile dovete inviare il seguente comando: ##62#.

