Come si fa un pagamento online con Postepay Evolution? E’ questo che si chiedono ancora ad oggi moltissime persone che hanno dopo tempo preso la decisione di attivare una carta di Poste Italiane. Se anche voi rientrate in questa cerchia per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Ora man mano vi spiegheremo noi tutti i dettagli a riguardo. Pronti a saperne di più?

PostePay Evolution: come si fa un pagamento via web?

Senza tirarla troppo alla lunga pagare con una carta Postpay è il modo di pagare più rapido che ci sia, facile e affidabile sotto ogni punto di vista, pensato apposita per qualsiasi cliente he fa pagamenti con la carta Postpay.

Basta solamente un tap sull’apposito tasto paga con Postpay online o nei negozi che hanno preso parte al servizio e autorizzare l’operazione che si sta svolgendo attraverso l’app Postepay inserendo correttamente il proprio PosteID personale. Tutto molto facile vero?

Tuttavia è importante tenere a mente che serve il codice numerico sulla carta più scadenza ecc… e numero di dietro se si vuole concludere il pagamento online. In negozio invece secondo la somma che si spende è necessario essere in possesso del consueto pin a 4 numeri.

Conclusioni

La guida termina qui. Se avete dubbi o domande contattateci qui sotto.

