Dove si può fare la PayPal e quanto costa? Scopriamolo step dopo step in questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a molti di voi. Se siete veramente interessati all’argomento vi consigliamo di continuare a leggere quanto ora riporteremo qui sotto.

Paypal quanto costa e dove si può fare?

Come è possibile entrare in possesso della carta Paypal? Quest’ultima fa parte al 100% del circuito di Mastercard, la si può in tutta tranquillità richiedere in qualunque punto vendita Lys Card o Lottomatica della propria città. Ora come ora il costo per attivare il tutto ammonta ad appena 9,90 euro.

Cosa si può pagare con PayPal?

PayPal per chi ancora non ne fosse a conoscenza è una piattaforma digitale che permette non solamente di poter pagare via web ogni acquisto che si fa su milioni e milioni di e-commerce ma anche di poter inviare o ricevere soldi senza dover dare o scrivere il numero della carta di credito o coordinate del proprio conto corrente bancario.

Conclusioni

Abbiamo concluso la nostra guida su dove si può fare PayPal, quanto costa e cosa si può pagare. Se vi è rimasto ancora qualche dubbio o avete domande da fare siamo qui a disposizione per aiutarvi.

Consigliamo anche di leggere quest’altra guida sempre a tema Paypal: PayPal e Unieuro: ecco un codice coupon da 10 euro