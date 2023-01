Una delle tante domande che ad oggi si sentono in circolazione ma anche sul web è la seguente: come cambiare proprietario Alexa? Il tutto sappiate è possibile con pochi e veloci passaggi che possono essere in tutta tranquillità eseguiti anche da chi è poco esperto di tecnologia. Pronti dunque a scoprirne di più?

Alexa: come cambiare proprietario

Qualora abbiate intenzione di modificare uno o diversi profili vocali di Alexa, potete agire seguendo passo per passo i seguenti step:

Il primo passo che dovete compiere è quello di aprire l’applicazione Alexa; A questo punto tappate l’icona del menu’ situata nell’angolo in alto sulla sinistra del display e toccate sulla voce impostazioni; Dalla lista toccate la voce il tuo profilo e toccate di seguito modifica la tua voce, dunque seguite le istruzioni alla lettera e il gioco è fatto.

Perché Alexa non trova dispositivi?

Avete cambiato proprietario Alexa ma improvvisamente quest’ultimo non trova più alcun dispositivo? Cerchiamo di spiegare il perché. Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di dare uno sguardo che sia sul dispositivo targato Alexa che sull’applicazione Alexa sia presente l’ultimissima versione del software. Qualora i dispositivi Casa Intelligente sono connessi attraverso una skill, disattivatela e riattivatela. Il prodotto potrebbe non riuscire a funzionare perché estremamente vicino al modem.

Conclusioni

La guida cari lettori termina qui. Se avete problemi su qualche passaggio o domande contattateci qui sotto.

