Connettere dispositivi Casa Intelligente ad Alexa? Come fare? E’ complicato? Cerchiamo di capirne di più in questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi.

Connettere dispositivi Casa Intelligente ad Alexa

La procedura da seguire è molto facile per tutti. Il tutto può essere eseguito anche dai meno esperti di tecnologia dunque non allarmatevi prima del tempo. Detto questo, il primo passo da mettere in atto consiste nell’aprire l’applicazione Alexa. A questo punto aprite altro e successivamente selezionate la voce aggiungi dispositivo. Selezionate il tipo di dispositivo per Casa Intelligente che volete collegare. Infine non vi resta che selezionare correttamente la marca e seguire passo per passo le istruzioni su schermo.

Perché Alexa non trova dispositivi?

Spesso e volentieri Alexa non trova i dispositivi… Perchè accade questo? Qual’è la causa principale? Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi quando accade tutto questo è quello di dare uno sguardo che sia sul prodotto Alexa che sull’applicazione Alexa ci sia presente l’ultimissima versione del software. Qualora i dispositivi Casa Intelligente sono connessi attraverso una Skill, disattivatela per poi riattivarla. Il dispositivo delle volte potrebbe anche non funzionare perché magari molto vicino al modem/router.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Qualora abbiate dubbi o domande scriveteci qui sotto.

