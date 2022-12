Come si fa a togliere il silenzioso dall’iPhone? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa nuova guida che siamo certi per un motivo o l’altro tornerà utile a tanti di voi. Il consiglio che vi diamo per non perdervi nulla è quello di prendervi 10 minuti di tempo libero. Pronti?

iPhone: come eliminare il silenzioso

Praticamente tutti i melafonini di casa Apple possiedono sul lato sinistro un piccolo interruttore. Spostando quest’ultimo si va a disattivare la modalità silenziosa. Tutto molto semplice e immediato.

Come mettere la Vibrazione su iPhone quando silenzioso?

Impostare la vibrazione su iPhone quando è in modalità silenzioso è semplicissimo. Gli step possono essere eseguiti senza problemi anche dai meno esperti di tecnologia. Ciò che dovete fare è facile basta premere sulla piccola icona della rotella di ingranaggio per fare istantaneamente accesso alle impostazioni del sistema operativo iOS, successivamente fate un tap sulla dicitura Suoni e feedback apatico e, nella schermata nuova mostrata, trovate la sezione che prende il seguente nome: Interruttore modalità Suoneria/Silenzioso.

Conclusioni

Abbiamo visto come eliminare il silenzioso su iPhone e come impostare la vibrazione sul dispositivo quando in modalità silenzioso. Se qualche passaggio non dovesse esservi chiaro o avete domande non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto.

