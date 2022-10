Quanto ci mette iPhone 13 a caricarsi? E’ questo che si chiedono moltissimi amanti di casa Apple. Se anche a voi sta a cuore questo argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti a scoprirne di più?

iPhone 13: quanto ci vuole a caricare la batteria?

Analizzando nel dettaglio il caricatore MagSafe dell’azienda californiana che supporta fino ad un massimo di 15W di potenza, ci vogliono – salvo imprevisti – 2 ore e 45 minuti circa per terminare completamente la ricarica di un iPhone 13.

Come caricare l’iPhone 13 per non rovinare la batteria?

Il range consigliato in cui tenere la carica della batteria del proprio iPhone è fra il 30% e 80%: parliamo in pratica di percentuali che vanno nettamente a stressare meno la batteria e che provocano un degradamento più lento della stessa. Non è consigliato far scendere la batteria sotto le percentuali menzionate sopra.

Come mantenere lo stato della batteria di iPhone 13 per non farlo scaricare velocemente?

Ovviamente più caricate il vostro iPhone più la batteria tende a rovinarsi prima. Come fare quindi per non far scaricare velocemente il proprio dispositivo? Ci sono dei piccoli consigli da seguire alla lettera, ovvero:

Settare la luminosità in maniera che venga modificata in automatico;

Disabilitare la vibrazione della tastiera;

Disattivare i suoni;

Limitare il più possibile le applicazioni che hanno un consumo alto della batteria;

Abilitare la batteria adattiva.

La guida termina qui. Per qualsiasi dubbio scriveteci.

