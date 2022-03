Reset di iPhone 13 come si fa? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa mini guida che siamo certi tornerà utile a tanti di voi.

Per poter mettere in atto un reset del proprio iPhone 13 serve fare affidamento alle impostazioni e successivamente seguire step per step i seguenti passaggi:

Impostazioni;

Generali.

Dentro tale percorso ci saranno le diverse modalità di ripristino.

