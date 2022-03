iPhone 13 come si spegne? Se da poco avete acquistato il nuovo dispositivo di Apple e non sapete come spegnerlo vi invitiamo a seguire alla lettera i semplici passaggi riportati qui sotto.

Il primo step consiste nel prendere il vostro iPhone premere e rilasciare velocemente il pulsante volume su, poi il pulsante volume giù e in conclusione il pulsante power, da tenere premuto fino a quando il display diventa del tutto nero.

Arrivati a questo punto, l’iPhone si andrà a spegnere del tutto.

