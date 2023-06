Come annullare l’acquisto di un gioco PS5? Se anche voi dopo aver acquistato la nuova console di Sony vi state ponendo la seguente domanda oggi siete capitati nel sito che fa al caso vostro. A seguire vi spiegheremo noi come fare passo per passo. Pronti lettori di Telefononews?

PS5: come annullare l’acquisto di un gioco

Annullare l’acquisto di un gioco su PS5 è molto facile e veloce per chiunque dunque niente allarmismi inutili. Richiedere un rimborso se un gioco PS5 non vi piace o avete sbagliato richiede pochi e veloci passaggi, ovvero: il primo step consiste nell’andare sul sito Playstation e successivamente selezionare la voce contatta l’assistenza playstation. A questo punto andate su PS Store e rimborsi e optate per la dicitura Rimborsi di Playstation Store.

Come parlare con un operatore PlayStation?

State riscontrando problemi nell’annullare l’acquisto di un gioco? Nessun problema potete sempre affidarvi all’assistenza. Per poter contattare PSN da smartphone, potete fare una classica telefonata al numero 0236009081 e parlare direttamente con un operatore. Il servizio risulta attivo a partire dal lunedi’ fino al sabato, dalle ore 10 fino alle 19 e, una volta partita la chiamata, non dovete far altro che seguire alla lettera le indicazioni che vengono date dall’apposita voce guida. Semplice vero?

Conclusioni

Se non vi è chiaro qualcosa o avete domande contattateci lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche il seguente articolo: Come fare l’abbonamento PlayStation Plus senza carta di credito?