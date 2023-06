Quanto viene pagato un rider di Glovo? Se siete interessati a questo tipo di lavoro vi consigliamo vivamente di leggere con attenzione tutto ciò che fra poco riporteremo nelle prossime righe. Alla fin dei conti per poter lavorare con Glovo basta un telefono ed essere moto o automuniti. Pronti a scoprirne di più?

Rider di Glovo: quanto viene pagato?

Analizzando nel dettaglio gli stipendi medi orari per quanto concerne addetta o addetto alle consegne tramite Glovo sono circa 9 euro che è uguale alla media nazionale. Le info riguardanti gli stipendi provengono da 4 dati prelevati da dipendenti stesso, utenti, e vari annunci di lavoro presenti sul web. Ovviamente più si lavora più il guadagno è elevato.

Quante consegne fa un rider al giorno?

Non c’è alcun tipo di vincolo nel fare le consegne con Glovo. Ci sono ad oggi persone che ne fanno 10, 20 ecc.. alla fin fine tutto dipende dal tempo che si ha a disposizione e quanto realmente si vuole arrivare a guadagnare. Il rider essendo a tutti gli effetti un lavoro autonomo, non ha alcun limite sulle consegne che ci sono da fare al giorno. Inoltre, è importante sottolineare che essendo di fronte ad un lavoro autonomo non è previsto alcun compenso per ferie, tredicesima, malattie, maternità e via dicendo.

Quanti di voi fanno Glovo? Siete soddisfatti o vi aspettavate molto di più? A voi le opinioni.

