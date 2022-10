Quanto si paga Zalando Plus? E’ questa una delle domande più in voga del web e non solo. Se volete scoprire anche voi a quanto ammonta il costo non potete far altro che prendervi un po’ di tempo libero e continuare a leggere la guida. Solo cosi scoprirete il tutto. Pronti cari lettori?

Zalando Plus: quanto costa?

Se volete consegne veloci diventare a tutti gli effetti membro di Zalando Plus è fondamentale. Potete ottenere consegne rapide gratuitamente e tantissimi altri benefici al prezzo irrisorio di 9,99 euro annuali. Al mese conti alla mano alla fin dei conti ci troviamo di fronte alla cifra irrisoria di appena 0,83 centesimi mensili.

A cosa serve Zalando Plus?

Come già accennato qualche riga sopra se si entra a far parte di Zalando Plus, avrete accesso a spedizioni veloci e gratis. Spedizioni rapide e gratuite e, a seconda della località dalla quale ordinate, consegna anche entro la serata del giorno dopo. Non male vero?

Come contattare Zalando Plus?

Qualora si presentino problemi con Zalando Plus come fare per contattare l’assistenza? Nessun problema il tutto è semplice e immediato e ora vi spieghiamo noi come fare. Per poter rapidamente contattare l’operatore di Zalando Plus il numero servizio clienti Italia è il seguente: 02 3030 0067. Tale numero di telefono è disponibile in giorni precisi, ovvero: dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle 20, sabato invece l’assistenza lavora dalle ore 10 alle 18.

Conclusioni

Abbiamo visto quanto si paga Zalando Plus e tutti gli argomenti principali ad esso correlati. Per qualsiasi domanda o se avete dubbi contattateci lasciando un messaggio qui sotto.