Come annullare ordine zalando da smartphone? Il tutto è abbastanza semplice e ora vedremo come fare.

Per annullare una volta per tutte un ordine zalando agendo dal proprio telefono serve prima di tutto fare accesso al proprio account e successivamente tappare su i miei ordini. A questo punto selezionare quello che si vuole annullare. Tappare su annulla ordine, per eliminare l’ordine, oppure sulla dicitura rimuovi articolo, per rimuoverne solo uno.

