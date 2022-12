Una delle tante domande che si pongono gli amanti della Playstation è la seguente: Come fare l’abbonamento PlayStation Plus senza carta di credito? Cerchiamo di capirne di più in questa nuova guida che siamo sicuri prima o poi tornerà utile a molti di voi. Pronti ad iniziare?

Playstation Plus: come fare l’abbonamento al servizio senza avere una carta di credito

Contrariamente a quanti pensano è possibile senza alcun problema fare l’abbonamento a Playstation Plus senza carta di credito. Ma come questo? Ora ve lo spieghiamo noi. Avete mai sentito parlare della ricariche PSN? Potete in qualsiasi momento procedere all’acquisto delle carte in questione che consentono per l’appunto di aggiungere soldi al vostro portafoglio virtuale, per poi successivamente impostare quest’ultimo come principale metodo di pagamento nel momento in cui vi troverete a comprare un abbonamento al servizio PS Plus.

Come vedere se l’abbonamento PS Plus è attivo?

Volete controllare se il pagamento del servizio Playstation Plus è andato a buon fine ed esso sia attivo? Semplice. Ecco come fare:

Fate accesso a gestione account; Selezionate la voce abbonamento dal menu’ a sinistra della schermata; Viene mostrata una lista dei vostri servizi di abbonamento attivi; Selezionate un abbonamento per dare uno sguardo alla data di scadenza o eliminarlo.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Per qualunque problema scriveteci qui sotto.

Consigliamo anche: Come non pagare il PlayStation Plus su PS5