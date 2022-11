Come non pagare il PlayStation Plus su PS5? Se anche voi state cercando di capire come fare perché da poco siete entrati in possesso della nuova console di casa Sony oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo infatti come non dover per forza pagare il Playstation Plus. Pronti cari lettori a saperne di più? Prendetevi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio.

PS5: come non pagare il servizio Playstation Plus

Non pagare il servizio Playstation Plus è una procedura facile e intuitiva per chiunque quindi non allarmatevi prima del tempo. Ciò che bisogna fare è:

In primis virare la propria attenzione sulla voce impostazioni e successivamente cliccare su utenti e account; Proseguendo bisogna tappare su seleziona account, pagamento e abbonamenti, abbonamenti e Playstation Plus; Infine non rimane altro che selezionare annulla abbonamento e il gioco è fatto.

Quando finisce il plus i giochi rimangono?

Una volta che qualsiasi videogioco è stato aggiunto alla propria raccolta sulla console, i titoli offerti dal servizio Plus possono essere scaricati per sempre quando lo si desidera, ma per farli partire ovviamente serve tassativamente essere in possesso dell’abbonamento attivo.

Conclusioni

La guida termina qui. Qualora abbiate problemi o domande da fare siamo a vostra completa disposizione per darvi una mano.

