Come liberare spazio sulla console PS5? Se anche voi volete scoprire come si fa oggi siete capitati nel sito giusto. Per saperne di più vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti cari lettori di telefononews?

PS5: come liberare spazio

Se da poco avete acquistato la nuova console di casa Sony o più semplicemente vi è stata regalata e non sapete come far spazio nella memoria tranquilli il tutto è semplicissimo. Gli step da seguire sono talmente facili e immediati che possono senza alcun problema essere messi in atto anche dai meno esperti di tecnologica.

Detto ciò, per liberare a tutti gli effetti spazio sulla PS5 basta seguire i seguenti passaggi e il gioco è fatto:

Il primo passo consiste nel virare la propria attenzione su impostazioni, memoria di archiviazione e giochi e app; Proseguendo non bisogna far altro che optare per la voce elimina contenuto; Infine selezionare i dati che si vogliono realmente rimuovere, dunque optare per elimina. Stop tutto molto facile.

Come eliminare i trofei dalla PS5?

Una volta eliminato il gioco che non vi interessa più e fatto più spazio di memoria volete anche rimuovere i trofei guadagnati fino a quel momento? Nessun problema è possibile anche fare questo. Ecco come:

Andate su profilo e trofei;

Selezionate il titolo per il quale volete rimuovere le info sui trofei, dunque tappate su elimina.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Se avete dubbi o domande non esitate a contattarci.

