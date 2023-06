Come cancellare una recensione su Google? Se dopo aver rilasciato una recensione su Google vi è sorto un dubbio e ci avete ripensato potete sempre eliminarla. Ora nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti a scoprirne di più? Accomodatevi e prendetevi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio.

Recensione su Google: come eliminarla

Fate accesso a Google agendo da un PC che sia fisso o portatile non fa differenza. Trovate il profilo dell’attività e fate un tap su recensioni Google. Trovate la recensione che volete eliminare oppure modificare. Fate un tap su altro. Modifica, elimina o segnala recensione. Selezionate il tipo di violazione che volete segnalare e perché volete rimuovere il tutto.

Quanto tempo durano le recensioni su Google?

Nonostante modifiche di recensioni, recensioni rimosse ecc… volete ugualmente sapere quanto durano effettivamente le recensioni su Google? Bene c’è da sapere che ogni recensione salvo imprevisti rimane esposta per un arco di 36 mesi. Dopodiché, viene in automatico archiviata e può essere ritrovata in un secondo momento nella parte bassa della pagina della struttura.

La guida termina qui. Siamo consapevoli di essere davanti ad un procedimento non semplice per tutti da seguire. Per questo motivo se avete domande o dubbi siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi.

