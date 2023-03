Come aggiungere un altro account Google sul cellulare? Se anche voi volete una volta per tutte scoprire come si fa oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare passo per passo. Pronti a scoprirne di più?

Account Google: come aggiungerne un altro sul proprio telefono

Iniziamo con il sottolineare che il procedimento da seguire è molto facile per tutti dunque non allarmatevi. Fatta questa doverosa premessa non ci rimane che iniziare.

Per poter aggiungere un altro account Google al telefono il primo step da mettere in atto consiste nell’aprire l’applicazione impostazioni del dispositivo. Ora bisogna toccare su account e successivamente in basso la voce tocca aggiunti account. A questo punto toccare il genere di account che si ha intenzione di aggiungere in questo caso Google. Infine non rimane che aggiungere il proprio account Google, toccando per l’appunto la dicitura Google.

La guida come avete avuto modo di constatare voi stesso è facilissima da seguire. Ovviamente come sempre se qualche step non vi è chiaro non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

