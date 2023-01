Come aggiungere carta al conto PayPal? E’ questo che ad oggi si chiedono molte persone. Se anche voi volete capire come fare per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. Andiamo a scoprire insieme step dopo step come fare. Pronti lettori di Telefononews?

Paypal: come aggiungere carta al conto

Contrariamente a quanti pensano aggiungere carta al conto Paypal è estremamente facile e immediato. La procedura è talmente semplice che può senza problemi essere eseguita anche dai meno esperti di tecnologia.

E’ possibile infatti aggiungere innanzitutto una carta i credito nel corso della registrazione a Paypal, o eventualmente quando lo si desidera seguendo i seguenti passaggi:

Tappando sulla voce aggiungi carta di credito, posta in alto nella colonna di sinistra del proprio conto Paypal.

Conclusioni

Come visto aggiungere una carta al conto Paypal è banale e veloce. Se non vi è chiaro qualche step o avete domande non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

