Fifa 23: come attivare il Crossplay

Senza troppi rigiri di parole i Cross-play verrà abilitato in maniera del tutto automatica al primissimo avvio di Fifa 23. Potete eventualmente modificare le impostazioni di tale settaggio agendo direttamente nella schermata delle impostazioni online, disponibile in Volta Football, nel menu’ principale di Fifa e in Fut.

Chi ha la play 5 può giocare con chi ha la Play 4?

Il tutto si può fare solo ed esclusivamente nei titoli supportati, i videogiocatori che giocano su PS4 possono in questo modo essere invitati a giocare con chi ha la PS5 e viceversa.

